Anutin Charnvirakul jura el cargo como nuevo primer ministro de Tailandia

Promete disolver el Parlamento y convocar elecciones en un plazo de cuatro meses

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El magnate y político opositor Anutin Charnvirakul ha jurado este domingo el cargo como nuevo primer ministro de Tailandia tras obtener el visto bueno del rey Vajiralongkorn y después de que el Parlamento lo eligiera como sucesor de Paetongtarn Shinawatra, destituida de forma definitiva por el Tribunal Constitucional.

Su nombramiento supone un cambio significativo en la política tailandesa, después de que el gubernamental partido Pheu Thai --históricamente cercano a la monarquía y a la cúpula militar-- haya monopolizado la política de Tailandia desde las elecciones de 2023.

Charnvirakul ha ocupado en el pasado cargos de gran importancia, como el de vice primer ministro, y ha estado al frente de las carteras de Interior y Sanidad. Además, es ampliamente conocido entre la sociedad tailandesa por ser el arquitecto de la ley que despenalizó el consumo de cannabis en el año 2022.

Ahora, este magnate de la construcción se ha convertido en el tercer primer ministro tailandés en tan solo dos años, si bien ha logrado aunar apoyos para lograr el nombramiento y evitar de momento la disolución del Parlamento, tal y como pedía el Pheu Thai.

No obstante, para lograr el apoyo de otros partidos de la oposición, Charnvirakul ha prometido celebrar elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses. "Trabajaré con todas mis capacidades, con honestidad y de forma ética, en beneficio de mi pueblo y mi país", ha apuntado durante la ceremonia en la que ha jurado el cargo.

"Disolveré la Cámara en un plazo de cuatro meses, tal y como se ha acordado. Mi Gabinete y yo vamos a trabajar sin descanso. No habrá tiempo para relajarse con nuestras familias", ha recalcado, según informaciones recogidas por el diario 'The Bangkok Post'.

Tailandia busca poner fin a la crisis política desatada a raíz de la suspensión de Shinawatra el pasado mes de julio por una "negligencia ética grave" al afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen, una llamada telefónica que tuvo lugar en medio del conflicto desatado en julio entre los dos países que se saldó con decenas de muertos.