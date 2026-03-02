Aplazada una reunión de ministros de la UE en Chipre tras la incursión de un dron en una base británica

Archivo - Un caza Royal Air Force Typhoon FGR4 en la base británica Akrotiri (Chipre) - As1 Leah Jones/Ministry of Defen / DPA - Archivo

BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidencia rotatoria del Consejo de la UE, que ostenta en estos momentos Chipre, ha decidido aplazar una reunión de ministros de la Unión Europea de carácter informal que iba a tener lugar este mismo lunes en su capital, Nicosia, después de que Irán haya atacado con un dron una de las bases militares que Reino Unido posee en la isla.

El portavoz de la Presidencia Chipriota ha detallado que a primera hora de este lunes se produjo "un incidente aislado" en el que un vehículo aéreo no tripulado (un dron) atacó la base británica de Akrotiri, "causando daños limitados", si bien Chipre como tal "no era el objetivo del ataque".

"Dado este imprevisto, que lamentablemente ha afectado a los vuelos de hoy a Chipre, la Presidencia chipriota ha decidido posponer la reunión informal del Consejo de Asuntos Generales (CAG) hasta una fecha posterior", ha explicado el portavoz.

Tras el incidente con el dron, las autoridades chipriotas han activado sus protocolos de seguridad prescritos y están siguiendo de cerca la situación, en continua coordinación tanto con el Gobierno de Reino Unido como con la administración de las bases británicas en su país. Además, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha reunido al Consejo de Seguridad Nacional.

El CAG es una configuración del Consejo de la UE (Estados) que reúne periódicamente a los ministros de Asuntos Europeos de los Estados miembro. En el caso de España, a estos encuentros acude ocasionalmente el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aunque es más habitual que vaya el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Mariano Sampedro.

En estas reuniones los ministros de los 27 Estados miembro coordinan políticas de la UE, preparan cumbres de lídere del Consejo Europeo, y gestionan temas transversales como la ampliación de la UE, el presupuesto comunitario, el Estado de derecho, la democracia y la participación política o las relaciones con países europeos no miembros de la UE como Reino Unido, Andorra, Islandia, o Noruega, entre otros.

APOYO A CHIPRE "FRENTE A CUALQUIER AMENAZA"

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha salido en defensa de Chipre tras el ataque de un dron a la base británica ubicada en Akrotiri, después de haber mantenido una conversación telefónica con el presidente chipriota.

"Si bien la República de Chipre no era el objetivo, quiero ser claro: apoyamos colectiva, firme e inequívocamente a nuestros Estados miembro frente a cualquier amenaza", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

La reacción de la jefa del Ejecutivo europeo tiene lugar después de que el Gobierno británico denunciara este domingo el lanzamiento desde Irán de dos misiles contra una de las bases militares que posee en la isla de Chipre, lo que consideró como muestra de la represalia "indiscriminada" de Teherán por los ataques de Estados e Israel que comenzaron este sábado.

El Gobierno chipriota confirmó en la madrugada de este lunes que se habían registrado "daños limitados" sobre la base militar de Reino Unido en Akrotiri, aunque matizando que se trató de un dron no tripulado que causó daños limitados.

Reino Unido ha descartado en un primer momento que la incursión de drones fuese un ataque intencional contra sus instalaciones en la isla, considerándolo más bien como muestra de la represalia "indiscriminada" de Teherán por los ataques de Estados e Israel que comenzaron este sábado y que costaron la vida al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

Este mismo domingo, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que Londres ha accedido a la petición de Washington para el empleo de bases británicas para atacar y degradar los sistemas de lanzamiento de misiles del país centroasiático.