La aprobación del primer ministro japonés cae otros cinco puntos hasta el 38 por ciento

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aprobación del Gobierno del primer ministro japonés, Fumio Kishida, ha caído otros cinco puntos en el último mes, hasta el 38 por ciento, con lo que se confirma el segundo mes de descenso, según una encuesta publicada este lunes.

El estudio, publicado por la televisión pública nipona NHK, refleja además que el rechazo a la gestión del Gobierno se ha incrementado cuatro puntos más, hasta el 41 por ciento.

Sobre el polémico vertido de aguas de la central nuclear de Fukushima, el 35 por ciento apoya el plan de tratamiento de agua y vertido al océano, el 20 por ciento lo rechaza y el 40 por ciento no sabe o no contesta.

El Gobierno de Kishida ha sido criticado también en las últimas semanas por los errores del nuevo sistema de identidad My Number ID y se ha anunciado una revisión del programa en otoño. El 33 por ciento de los japoneses considera que la respuesta de las autoridades ha sido adecuada; el 49 por ciento, que no lo ha sido, y el 18 por ciento no sabe o no contesta.

El objetivo es que el nuevo carné de identidad sustituya a la tarjeta de la seguridad social en otoño de 2024. El 36 por ciento de los japoneses cree que el plan debe ser pospuesto y el 35 por ciento, que debe ser anulado. El 22 por ciento apoya la sustitución.

La encuesta se ha realizado entre el viernes y el domingo consultando a 2.434 personas mayores de 18 años, de las cuales contestaron 1.218.