Arabia Saudí avisa de que la estabilidad en la región "no puede garantizarse únicamente mediante la fuerza"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan. - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, ha reivindicado este miércoles el papel de la diplomacia para consolidar la paz en la región de Oriente Próximo, incidiendo en que "la estabilidad duradera no puede garantizarse únicamente mediante la fuerza militar".

"Los acontecimientos recientes han demostrado la rapidez con la que la tensión puede extenderse más allá del contexto regional y afectar a la seguridad mundial, los mercados energéticos y el crecimiento económico", ha asegurado el jefe de la diplomacia saudí en una intervención en un foro científico del Golfo.

De esta forma, ha recalcado que de la crisis actual hay que extraer la "lección" de que "no hay alternativa a la diplomacia". "La estabilidad duradera no puede garantizarse únicamente mediante la fuerza militar", ha señalado en declaraciones recogidas por el diario 'Saudi Gazette'.

Ante las treguas y la rebaja de las tensiones periódicas, Bin Farhan ha pedido "soluciones diplomáticas sostenibles que proporcionen una seguridad real y una paz duradera". "El objetivo no debe ser simplemente contener la tensión, sino resolver las cuestiones subyacentes que generan tensión e inestabilidad", ha exigido, sobre el futuro de las negociaciones en la región cuando han vuelto repuntar las tensiones entre Estados Unidos e Irán con el intercambio de ataques militares los últimos diez días.

Según ha añadido, es necesario "generar confianza" así como contar con una gestión "responsable" y asumir un "compromiso compartido" para tener un orden regional "más predecible y estable" en Oriente Próximo.