Arabia Saudí condena ataques iraníes contra instalaciones civiles y un buque emiratí e insta a la moderación

Archivo - Bandera de Arabia Saudí en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han denunciado y condenado este lunes los ataques que, han asegurado, han sido perpetrados por Irán contra instalaciones civiles y económicas de Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como contra un buque perteneciente a una empresa emiratí, al tiempo que han exhortado a la "distensión" y "moderación" en la región, después de que el emirato de Fuyaira haya informado de un "gran incendio" en sus instalaciones petroleras que ha achacado a un dron iraní.

Lo ha hecho a través de un comunicado de su Ministerio de Exteriores, donde ha expresado su "condena y denuncia, en los términos más enérgicos, de los ataques iraníes --mediante misiles y drones-- contra instalaciones civiles y económicas de los hermanos Emiratos Árabes Unidos, así como contra un buque perteneciente a una empresa emiratí".

Así, tras reafirmar su "solidaridad" con Abu Dabi "en las medidas que adopta para preservar su soberanía, seguridad e integridad territorial", la cartera de Exteriores saudí ha instado a la República Islámica a que "cese estos ataques, cumpla con los principios del Derecho Internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", así como a respetar los principios de buena vecindad.

Mostrando su preocupación por la "actual escalada militar" en la región, Riad ha abogado por la "distensión", "moderación" y "apoyo" a la "mediación y los esfuerzos diplomáticos" de Pakistán --país mediador en los diálogos en que están sumidos Estados Unidos e Irán en aras de un acuerdo para lograr el fin del conflicto en Oriente Próximo-- para "alcanzar una solución política que evite que la región se vea sumida en una mayor tensión y se socave la seguridad y la estabilidad".

En ese sentido, cabe recordar que ha sido este mismo lunes cuando el emirato de Fuyaira, en EAU, ha informado del referido "gran incendio" registrado en su Zona Industrial Petrolera, "tras ser alcanzada por un dron lanzado desde Irán", de acuerdo con un comunicado de su oficina de prensa al cual posteriormente se sumó otro en el que se hablaba de tres ciudadanos indios que habían resultado heridos de carácter leve.

No obstante, por el momento, Teherán no ha confirmado haber adoptado acciones militares contra Emiratos, llegando incluso la radiotelevisión estatal iraní IRIB a citar a un oficial de la Inteligencia militar que ha atribuido el motivo de estos hechos al "aventurismo militar estadounidense en el estrecho de Ormuz", que permanece cerrado en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Finalmente, el reino saudí ha subrayado la "importancia" de "restablecer" la libertad de navegación marítima internacional en el estratégico estrecho de Ormuz, garantizándose el "paso seguro" y "sin restricciones a los buques", de manera que el enclave retorne "a su estado normal", tal como era antes de la escalada de hostilidades en la zona, derivada de la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Teherán y la subsiguiente respuesta de la República Islámica atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región.