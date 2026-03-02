Arabia Saudí intercepta un ataque con drones contra una refinería

Archivo - Imágenes de una refinería. - Europa Press/Contacto/Mohammed Shajahan - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabía Saudí han confirmado este lunes que ha interceptado drones que intentaban atacar una refinería en Ras Tanura, un episodio que en todo caso ha provocado un incendio en las instalaciones debido a la caída de los restos de los aparatos.

"A las 7:04 horas de esta mañana, lunes, la refinería de petróleo de Ras Tanura sufrió daños menores por la caída de fragmentos tras la interceptación de dos drones en sus inmediaciones. Esto provocó un pequeño incendio, que fue extinguido de inmediato por los equipos de emergencia", ha informado el Ministerio de Energía saudí, que ha señalado que no hay "heridos ni muertos".

En todo caso, algunas unidades operativas de la refinería fueron cerradas "como medida de precaución", han informado las autoridades saudíes, que señalan que "el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no se vio afectado".

Anteriormente, un portavoz del Ministerio de Defensa informó en redes sociales del incidente con dos drones "interceptados y destruidos" en las inmediaciones de la refinería y dijo que, aunque no se habían producido víctimas, la metralla "cayó cerca de objetos civiles y de civiles".

La región de Oriente Próximo vive la tercera jornada de ataques cruzados entre las fuerzas israelíes y estadounidenses e Irán, en una noche en la que se han registrado explosiones en distintos puntos del Golfo Pérsico, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares.

El sábado Estados Unidos lanzó una ofensiva sorpresa conjunta con Israel con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Teherán, que acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, una operación a la que Irán ha respondido atacando Israel e intereses militares estadounidenses en países del Golfo.