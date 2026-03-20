Araqchi destaca el apoyo humanitario de Tayikistán en plena guerra

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una rueda de prensa en Teherán. - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha destacado este viernes el apoyo "generoso" de Tayikistán en el contexto de la ofensiva militar que enfrente Irán, tras el envío de un convoy humanitario compuesto de más de un centenar de camiones.

"Irán y Tayikistán son dos países de habla persa, herederos de la antigua civilización persa, que siempre se han apoyado mutuamente, tanto en los buenos como en los malos tiempos", ha señalado el titular de Exteriores iraní, quien ha extendido el "agradecimiento sincero" al Gobierno y al pueblo de Tayikistán por su "generosa ayuda" en plena guerra.

De esta forma ha reaccionado al anuncio de que un convoy formado por 110 camiones de gran tamaño se encamina a Irán para trasladar ayuda humanitaria a Teherán en plena ofensiva de Estados Unidos e Israel. "Partió hacia la República Islámica de Irán el 18 de marzo y pronto llegará a este país amigo y hermano", informó el presidente tayiko, Emomali Rahmon, en un mensaje en redes.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.