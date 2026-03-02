Argelia anuncia la muerte de dos supuestos terroristas al suroeste de Argel

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argelia han anunciado la muerte de dos supuestos terroristas en una operación llevada a cabo en una zona boscosa de la provincia de Ain Defla, al suroeste de la capital, Argel, sin pronunciarse sobre el grupo al que pertenecerían los sospechosos.

El Ministerio de Defensa argelino ha indicado en un comunicado que la operación fue llevada a cabo en domingo en el bosque de Zedine, donde los militares mataron a dos "terroristas" y "recuperaron dos fusiles de asalto tipo Kalashnikov, además de municiones".

"Esta operación, que sigue en marcha, confirma la vigilancia y determinación de las fuerzas del Ejército Nacional Popular a la hora de eliminar los residuos de estos criminales, hasta lograr su erradicación, y velar por la preservación de la paz y la seguridad en la totalidad del territorio nacional", ha zanjado.