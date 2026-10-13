Argelia anuncia la muerte de tres sospechosos de minería ilegal en una operación en el desierto del Sáhara

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, en una fotografía de archivo - Algerian Presidency Office apai / Zuma Press / Eu

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Argelia han anunciado la muerte de tres personas dedicada a la minería ilegal en una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en el desierto del Sáhara, en el marco de lo que Argel describe como su lucha contra "la criminalidad organizada multiforme" en el sur del país africano.

El Ministerio de Defensa argelino ha señalado en un breve comunicado que "un destacamento del Ejército Nacional Popular eliminó el lunes 12 de octubre a tres buscadores de oro de nacionalidad africana", una operación que se saldó además con la incautación de "un arma de fuego, seis martillos neumáticos y seis grupos electrógenos".

"Esta operación confirma, una vez más, la determinación del Alto Mando del Ejército Nacional Popular de luchar contra este tipo de prácticas ilícitas destinadas a agotar las riquezas de nuestro país", ha manifestado, tras indicar recientemente que entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre fueron detenidos 110 sospechosos de llevar a cabo labores de explotación ilegal de minas de oro.