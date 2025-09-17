Argelia reivindica el "imprescriptible" derecho de los saharauis a la autodeterminación ante el enviado de la ONU

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha reivindicado "el derecho inalienable e imprescriptible" del pueblo saharaui a la autodeterminación en una reunión con el enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que ha reanudado los contactos con vistas a presentar en octubre un nuevo informe sobre la situación del conflicto.

La reunión tuvo lugar el martes por la tarde y, en ella, Attaf volvió a abogar por una solución "justa, duradera y definitiva", que tenga en cuenta las resoluciones adoptadas en el seno de Naciones Unidas. La ONU, según el Ministerio de Exteriores, tiene "un papel central y esencial" en este tema, informa la agencia de noticias APS.

En este sentido, el Gobierno argelino ha señalado que Naciones Unidas es el único actor facultado para tratar de "organizar negociaciones directas entre las dos partes en conflicto", en alusión a Marruecos y al Frente Polisario, del que Argelia es el principal aliado, con vistas a acabar con "la última colonia del continente africano".

Los mensajes de Argel en favor del derecho de autodeterminación coinciden con las peticiones del Polisario y chocan en cambio con las tesis marroquíes, que sólo contempla un plan de autonomía basado en una propuesta presentada en el año 2007 por el rey Mohamed VI. Ninguna de las partes parece dispuesta a moverse de sus respectivas posiciones.