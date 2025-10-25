Argentina acude a las urnas este domingo para unas elecciones legislativas que ponen a prueba a Milei

Archivo - El presidente de Argentina, Javier Milei, en una imagen de archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los argentinos acuden este domingo a las urnas para votar en el marco de unas elecciones legislativas que servirán para poner a prueba la popularidad del presidente del país, Javier Milei, en plena ola de críticas por la difícil situación socioeconómica y los supuestos casos de corrupción, un tema que es ya la principal preocupación del electorado.

Tras meses convulsos para el presidente, los comicios llegan en un momento de creciente vulnerabilidad para el jefe de Estado, que tendrá que hacer frente a la oposición de corte peronista tras haber perdido las elecciones provinciales de Buenos Aires el pasado mes de septiembre.

Aunque su partido, La Libertad Avanza, se encuentra en primer lugar en los sondeos sobre intención de voto con el 37,1 por ciento de los respaldos, de cerca le sigue Unión por la Patria, con el 32,2 por ciento de los apoyos y entre cuyos líderes se encuentran la expresidenta Cristina Fernández y figuras relevantes del peronismo como Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Una de las regiones más importantes para decantar la balanza hacia uno u otro lado es, de hecho, la provincia de Buenos Aires, aunque ni siquiera una victoria aplastante del oficialismo llevaría a su partido a hacerse con una mayoría parlamentaria.

Kicillof, por su parte, ha asegurado que Milei es una "estafa", alguien que llegó al poder "como un 'outsider', como alguien original, novedoso". "Viene estafando desde el día que asumió la Presidencia y su Gabinete está conformado por lo más rancio y dañino", ha asegurado al cierre de campaña. "Vino a sacarle la plata a los que la necesitan. Es la estafa más grande de la historia argentina. Y no es el dueño del circo, atrás hay sectores muy poderosos", ha denunciado.

Por detrás de la Unión por la Patria se encuentra la coalición Provincias Unidas, un grupo creado de cara a las elecciones y formado por gobernadores que buscan "romper con la polarización" de la sociedad argentina, según explicaron algunos de sus miembros en septiembre. Le siguen el Frente de Izquierdas y de Trabajadores, Propuesta Republicana y la Unión Cívica Radical.

Para entrar en el Parlamento, los partidos deben hacerse con un mínimo del tres por ciento de los votos, tal y como establece el Código Nacional Electoral. Algunas encuestas, sin embargo, muestran que esos otros espacios políticos más allá del peronismo y los libertarios podrían quedarse lejos del mínimo necesario para entrar en el hemiciclo.

No obstante, las formaciones minoritarias buscan recabar el voto de aquellos que se muestran indecisos o desencantados con unos u otros, además de los que decidieron abstenerse de acudir a las urnas el pasado mes de septiembre.

Actualmente están en juego la mitad de los 127 escaños que componen la Cámara de Diputados del Parlamento argentino, además de un tercio de los del Senado --24 escaños--. El partido de Milei cuenta hasta ahora con 37 diputados y seis senadores.

"Llegamos a las elecciones de pie y el domingo va a cambiar en serio Argentina", ha asegurado el presidente, que ha incidido en que el suyo es el "primer gobierno libertario del mundo", si bien no ha dado detalles sobre posibles cambios en el Gobierno después de los comicios.

Así, ha hecho hincapié en la importancia de "cambiar el Congreso" para lograr que las "reformas estructurales" salgan adelante, al tiempo que ha acusado a la oposición de buscar "el fracaso" de sus políticas. "Vamos a ganarles con toda la fuerza de la libertad", insiste.

A su vez, ha subrayado la importancia del trabajo desempeñado por los funcionarios y ha manifestado que se trata del "mejor Gobierno de la historia", si bien tiene aún que vencer al "partido del Estado", unas palabras con las que se ha referido a la izquierda peronista.

"O caminamos a las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista, por eso esta elección del domingo es tan importante", ha puntualizado el mandatario, que ha acusado a los políticos de intentar generar "apatía" entre el electorado.

POLÉMICAS

Milei desató en febrero la polémica al anunciar su propia criptomoneda, $Libra, una herramienta que presentó a través de redes sociales como vital para "liberar la economía" y fomentar las inversiones. Esta moneda digital fue rápidamente vista como una estafa que provocó grandes pérdidas a miles de personas.

En agosto, el presidente argentino se vio obligado a cesar al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tras la difusión de una serie de audios en los que el alto cargo del Gobierno aludía, supuestamente, al cobro de sobornos por parte de la agencia pública que encabeza.

Esta decisión fue tomada, además, poco después de su hermana Karina y otros altos cargos fueran sido denunciados por corrupción en relación con la compra irregular de medicamentos a través de la citada agencia. El caso se basaba en unos audios en los que se podía escuchar a Spagnuolo admitiendo la existencia de un sistema de "recaudación ilegal" que involucra al jefe del Estado, a su hermana y los otros tres acusados.

A todo esto hay que sumarle la reciente imputación del diputado José Luis Espert (del partido de Milei) por presunto blanqueo de capitales en un caso relacionado con el narcotraficante argentino Federico 'Fred' Machado, que está siendo investigado por Estados Unidos.

La denuncia contra Espert arguye que percibió 200.000 dólares (unos 170.000 euros) "de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, según informaciones de 'Página 12'.

RELACIONES CON EEUU

Durante la campaña, Milei ha insistido en la importancia de mantener la "libertad" de los argentinos y ha hecho hincapié en que "la Argentina avanza o la Argentina retrocede", unas palabras pronunciadas a pesar de los últimos batacazos sufridos por el Gobierno, del que ha salido recientemente el ministro de Exteriores, Gerardo Werthein, por las críticas vertida contra el Ejecutivo a raíz de una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

A pesar de que Washington se ha erigido como un gran apoyo para Argentina, el magnate neoyorquino sigue supeditando cualquier ayuda económica a los resultados de estas elecciones: "si Milei no gana, no seremos igual de generosos".

En este sentido, ha asegurado que Argentina "no tiene dinero, no tiene nada" y que la población "está luchando fuerte para sobrevivir". "El presidente de Argentina lo está haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo", ha sostenido Trump, que ha justificado así el acuerdo, que pone sobre la mesa un posible 'swap' de divisas por valor de 20.000 millones de dólares (17.229 millones de euros) y abre la puerta a un acuerdo de libre comercio.

Sobre la cuestión electoral, Trump ha señalado que "le va a ir muy bien" a Milei, especialmente tras su encuentro, y espera que su partido "tenga muy buenos resultados" para evitar así que Argentina se convierta en "otro Estado fallido de América Latina". Además, ha asegurado que su homólogo argentino se ha convertido en un baluarte "frente a la extrema izquierda".

Milei, por su parte, sigue acusado a la oposición de ser la responsable de los problemas económicos del país y de su falta de liquidez. Muchos de los inversores que le apoyaron en un primer momento han empezado a recular ante la posibilidad de que Argentina no pueda finalmente pagar la deuda.

Sin embargo, los expertos aseguran que muchos ven este acercamiento a Washington como una forma de "colonialismo" que podría acabar traduciéndose en un descenso de los apoyos a Milei, que vive estos comicios como una especie de consulta sobre su liderazgo a medida que crece la decepción por su imposibilidad de lograr unas mejorías económicas significativas, como venía prometiendo.