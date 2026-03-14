La argentina Virginia Gamba se suma a la carrera para suceder a Guterres al frente de la ONU

Archivo - La argentina Virginia Gamba - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La argentina Virginia Gamba, representante especial del secretario general de la ONU para Niños en los Conflictos armados, ha sumado su candidatura a suceder a António Guterres como secretario general de la ONU.

La candidatura de Gamba ha sido anunciada en una carta suscrita por el presidente de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, el estadounidense Michael Waltz, y la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la alemana Annalena Baerbock. Gamba ha sido propuesta por Maldiva.

Gamba se suma así a otros cuatro candidatos: el también argentino Rafael Grossi, nominado por Buenos Aires; la chilena Michelle Bachelet, apoyada por Chile, Brasil y México; el expresidente senegalés Macky Sall, presentado por Burundi y la costarricense Rebeca Grynspan, apoyada por Costa Rica.

El mandato del portugués Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU finalizará el próximo 31 de diciembre de 2026, tras asumir el cargo el 1 de enero de 2017.