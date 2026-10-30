Arranca la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Atlanta sin foto de familia por la presencia de Lavrov

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante la reunión del G20 en Atlanta. - Michael Kappeler/dpa

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reunión de los ministros de Exteriores del G20 que se celebra este viernes y sábado en la ciudad estadounidense de Atlanta ha arrancado sin la tradicional foto de familia que normalmente acompaña a estos actos, ante la presencia del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ha generado la repulsa de los socios europeos del club.

Sobre la cita planeaba la presencia del ministro ruso, después de que Estados Unidos invitara por primera vez a su representante a este foro desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, guerra que también le costó su salida del G8.

"Con Rusia no se hacen las cosas como de costumbre", ha afirmado el titular de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg a su llegada al encuentro, quien ha defendido "evitar enviar señales visuales equivocadas".

"Tenemos que debatir estas controversias aquí, en esta mesa, y por eso es importante esta conversación", ha incidido en todo caso sobre el hecho de participar en una cumbre en la que interviene Rusia.

Semanas antes del encuentro otros participantes, como su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, ya adelantaron que no compartirán fotos con los representantes rusos apuntando a algún tipo de coordinación entre europeos.

La cita de Atlanta sigue a una de responsables de Economía el pasado agosto en Asheville, en Carolina del Norte, a la que acudió el ministro ruso del ramo, Anton Siluanov, y le sucederá la cumbre a nivel de líderes de Miami de diciembre, en la que el foco está puesto en la asistencia de Vladimir Putin en lo que representaría un encuentro sin precedentes desde la invasión de Ucrania.

RUBIO LLAMA A SENTAR LAS BASES DE UNA MAYOR ESTABILIDAD ECONÓMICA

En medio de las polémicas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dado el pistoletazo de salida al encuentro a una cita que ha dicho que llega en un "momento decisivo" para el mundo. "Nos enfrentamos a una serie de crisis económicas y geopolíticas interrelacionadas, muchas de las cuales suponen graves amenazas", ha asegurado.

A su juicio, hay un cerco al orden económico mundial, con "perturbaciones y tensiones que afectan al suministro energético y alimentario mundial", "a la cadena de suministro global, al comercio y a la propia libertad de navegación".

En este sentido, ha pedido que el G20 afronte estas amenazas y refuerce la resiliencia económica del grupo, apostando por salvaguardar los mercados y las economías. "Podemos contribuir a sentar las bases para una mayor estabilidad geopolítica y para la agenda más amplia de prosperidad económica que abordarán nuestros líderes. Como diplomáticos y líderes políticos, tenemos un papel fundamental que desempeñar", ha asegurado.