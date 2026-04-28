Arrestado en México alias 'El Jardinero', posible nuevo cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación

Archivo - Militares de la Marina mexicana, ejecutora de la detención de alias 'El Jardinero', en un desfile en Ciudad de México - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Marina de México (SEMAR) ha detenido este lunes en Nayarit, en el oeste del país, a Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', quien es considerado como posible nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', a finales del pasado febrero.

Así lo ha confirmado el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del país, Omar García Harfuch, en un mensaje publicado en redes sociales en el cual anotado que además de la "orden de aprehensión en México", el engrilletado es requerido por las autoridades estadounidenses "con fines de extradición", ofreciendo por su captura una recompensa de 5 millones de dólares (unos 4,2 millones de euros).

Conocida la noticia, el propio embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha reconocido "la valentía y precisión" de la Marina mexicana, destacando que actuaciones como esa "fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan" a la ciudadanía.

Con relación al desarrollo del referido operativo, la SEMAR ha querido referirse al mismo como el resultado de "labores de inteligencia y coordinación interinstitucional de manera quirúrgica", "sin necesidad de efectuar un solo disparo" y sin dejar personas fallecidas o heridas.

Para ello, los uniformados apostaron por "un despliegue táctico" que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa y 400 elementos navales en acciones de apoyo.

Este mismo lunes, las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional han detenido también a César Alejandro 'N', alias 'El Güero Conta', quien ha sido identificado por las autoridades del país como el supuesto "operador financiero" del propio Flores Silva, "jefe regional del CJNG".

'El Güero Conta' es acusado de lavar recursos procedentes de actividades ilícitas mediante empresas y testaferros, así como de adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila, según ha agregado García Harfuch.

"Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal", según ha defendido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del país, que ha añadido que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen "acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la Justicia a quienes generan violencia".