La Asamblea General de la ONU reafirma su compromiso con la soberanía de Ucrania y pide un alto el fuego

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución que reafirma su "firme compromiso con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania", incluyendo sus aguas territoriales, además de pedir "un alto el fuego inmediato, total e incondicional" cuando se cumplen cuatro años del inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.

El texto --aprobado este martes con 107 votos a favor, 51 abstenciones y 12 votos en contra, entre ellos el de Rusia-- hace un llamamiento a una paz "amplia, justa y duradera" de conformidad con el Derecho Internacional y la carta de Naciones Unidas.

La resolución señala que la invasión rusa a gran escala de Ucrania "ha persistido durante cuatro años y sigue teniendo consecuencias duraderas para Ucrania y para la estabilidad tanto regional como mundial", mientras que expresa también su "profunda preocupación" por los continuos e intensificados ataques rusos contra los civiles y la infraestructura civil y energética ucraniana.

El texto, que apunta al "grave deterioro de la situación humanitaria" en el país, acoge "con beneplácito los esfuerzos" para poner fin a las hostilidades por parte de países occidentales, incluyendo Estados Unidos y los Estados europeos.

Por último, hace un llamamiento a la liberación total de prisioneros de guerra; la excarcelación de "todas las personas detenidas ilegalmente", así como el regreso de todos los civiles trasladados o deportados por la fuerza, incluyendo menores, como "medida de fomento de la confianza" entre las partes.