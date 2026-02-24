Ucrania | Directo: Los países de la Coalición de Voluntarios se citan hoy en el cuarto aniversario de la invasión

Actualizado: martes, 24 febrero 2026 8:05
MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su par ruso, Vladimir Putin, "ya ha comenzado" la Tercera Guerra Mundial y que la cuestión es "cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", mientras que ha rechazado aceptar cesiones territoriales en el Donbás, en el este del país, como ha reclamado Moscú en las negociaciones de paz.

"Creo que Putin ya la ha comenzado", ha respondido al ser preguntado por el hipotético estallido de una Tercera Guerra Mundial en una entrevista con la BBC publicada este domingo. "La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", ha agregado, alertando de que, desde su punto de vista, "Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma".

Ucrania cumple cuatro años de invasión rusa sin el apoyo de EEUU y abocada a una complicada negociación

Ucrania vive este martes el cuarto aniversario de la invasión a gran escala lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, con un escenario poco halagüeño en el que Rusia poco a poco gana terreno en el este del país ante la falta de apoyo militar de la Administración de Donald Trump -- que ha dejado en manos de los socios europeos esta responsabilidad -- y unas negociaciones tripartitas con Moscú y Washington que abocan a Kiev a aceptar cesiones complicadas para poner fin a la guerra.

Von der Leyen y Costa llegan a Kiev para apoyar a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han llegado ya a Ucrania, con el objetivo de "reafirmar" el apoyo financiero y militar europeo en el cuarto aniversario del lanzamiento de la invasión a gran escala de territorios ucranianos por parte de Rusia.

Los países de la Coalición de Voluntarios se citan este martes en el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania

Los dirigentes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania mantendrán este martes un encuentro por videoconferencia coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha generado un conflicto internacional que entra en su quinto año de vida.

