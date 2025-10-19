Asciende a 17 el número de muertos en un accidente de autobús en el noreste de Brasil

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades brasileñas han elevado este sábado por la tarde a 17 el número de personas que han perdido la vida en un accidente de autobús ocurrido en Serra dos Ventos, en el estado brasileño de Pernambuco, entre los municipios de Paranatama y Saloá.

Así lo ha confirmado el secretario de Defensa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, en declaraciones recogidas por la Agencia de Brasil.

Carvalho ha avanzado que en total han sido 40 las personas afectadas como consecuencia del siniestro, que se habría producido por un fallo en los frenos, según hipótesis preliminares.

Por su parte, el jefe de la Policía Civil de Pernambuco, Renato Rocha, ha señalado que es responsabilidad de los peritos resolver las incógnitas referidas al accidente. "A través del informe pericial estaremos en mejor posición de informar si hubo o no accidente, si el autobús iba o no a exceso de velocidad", ha agregado en una rueda de prensa transcrita por la cadena brasileña G1.

Rocha ha puntualizado que el principal foco de la Policía en estos momentos es la identificación de los cuerpos como paso previo para que puedan ser devueltos a sus familias. "Hasta el momento se han identificado 11 víctimas. Solo después de esta identificación inicial de los cuerpos y su entrega nos centramos en el resto del trabajo. Tenemos 30 días para concluir la investigación", ha concretado.

El accidente se produjo en torno a las 19.30 horas (hora local) del viernes, cuando el conductor del autobús perdió el control del vehículo mientras circulaba por la carretera BR-423, entre los municipios de Paranatama y Saloá, tras partir de Brumado, en Bahía, hacia Santa Cruz del Capibaribe, en Pernambuco.

El autobús se habría desviado hacia el carril contrario, colisionando con unas rocas situadas al borde de la carretera antes de chocar contra un banco de arena y volcar.

El conductor, que únicamente presentaba heridas leves, fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio negativa por consumo de alcohol, según ha confirmado la PRF a través de un comunicado oficial.

La Policía Federal de Carreteras, que ya ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del accidente, ha señalado que existen indicios de que algunos pasajeros no llevaban abrochado el cinturón de seguridad en el momento del siniestro, lo que podría haber agravado tanto la cantidad como la gravedad de las víctimas y los heridos.

Los equipos de rescate y los peritos forenses han continuado trabajando en la zona del accidente para determinar con precisión las causas del hecho y lograr la identificación completa de todas las personas afectadas. Las imágenes difundidas han mostrado al autobús volcado sobre uno de sus lados en medio de la calzada, con varias ambulancias presentes en el lugar atendiendo la emergencia.