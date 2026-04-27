Ascienden a 26 los detenidos en Reino Unido por planear ataques contra la comunidad judía

Archivo - Chaleco reflectante de la Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard - POLICÍA METROPOLITANA DE LONDRES - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Reino Unido han informado este lunes de que ya son 26 las personas detenidas en el país por planear supuestamente ataques contra eventos y comercios relacionados con la comunidad judía, una cifra que ha aumentado tras el arresto de otro hombre a lo largo de la mañana.

La última de estas detenciones afecta a un hombre de 37 años que ha pasado a disposición judicial tras ser arrestado en la localidad de Barnstaple, según informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC, que apuntan a que la ola de arrestos comenzó a finales de marzo.

Estas medidas han sido adoptadas a raíz de una serie de ataques incendiarios contra objetivos judíos, como una sinagoga, una organización judía y otros eventos o comercios de este tipo. De momento, la Policía de Contraterrorismo se encuentra investigando el posible origen de este tipo de amenazas.

El más grave de estos sucesos tuvo lugar el pasado 15 de abril, cuando se produjo un intento de ataque incendiario contra la sinagoga reformista de Finchley y frente a las oficinas de una empresa de medios persa, ambas en el noroeste de Londres.

El martes, un joven de 17 años se declaró culpable ante el Tribunal de Magistrados de Westminster de haber provocado un incendio sin poner en peligro la vida de terceros, tras el ataque a la sinagoga de Kenton.