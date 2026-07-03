Ascienden a 30 los muertos por los ataques lanzados el jueves por Rusia contra Kiev

Daños materiales en un edificio alcanzado por una oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo)
Daños materiales en un edificio alcanzado por una oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut
Europa Press Internacional
Actualizado: viernes, 3 julio 2026 23:51
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MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la oleada de ataques lanzados el jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, ha aumentado a 30, según han confirmado este viernes los servicios de emergencia, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

"Otros tres cuerpos recuperados. El número de muertos aumenta a 30 personas", ha dicho el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania a través de un breve mensaje en redes sociales, publicado tras las labores realizadas durante la madrugada en varias áreas de la capital ucraniana.

La Fuerza Aérea ucraniana acusó a Rusia de lanzar 74 misiles y cerca de 500 drones contra el país, entre ellos 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon', antes de afirmar que 48 misiles y 476 drones han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Por su parte, Rusia confirmó haber lanzado "un ataque masivo" Kiev, en lo que describió como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días.

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