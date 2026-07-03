Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Dnipropetrovsk

Archivo - Militares del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del Kremlin, en esta ocasión con la toma de otra localidad en la provincia de Dnipropetrovsk.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que "unidades del grupo militar Este liberaron la localidad de Oleksandrivka, en Dnipropetrovsk", sin dar un balance de bajas en los combates con las tropas ucranianas.

Rusia anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.