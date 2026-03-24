Ascienden a 34 los muertos y 70 los heridos en el accidente del avión militar estrellado al sur de Colombia

Archivo - Un avión de transporte tipo Hércules C-130 en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Kento Nara - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos 34 personas han fallecido y 70 han resultado heridas por cuenta del accidente aéreo registrado este lunes en el departamento colombiano de Putumayo, en el sur del país, donde un avión de transporte del Ejército se ha estrellado con 125 pasajeros a bordo.

Así lo ha confirmado el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, en una entrevista con la cadena televisiva Caracol, especificando que, por el momento, de las 104 personas heridas y fallecidas contabilizadas, a las autoridades les restan "por identificar" a 21 más, dado que en el avión volaban 125.

Con relación a los, al menos, 70 heridos por cuenta del siniestro aéreo, el gobernador colombiano ha anotado que 48 han sido trasladados al Hospital Militar de Bogotá, doce al de María Inmaculada en Florencia y diez al dispensario del hospital las fuerzas militares en el municipio de Puerto Leguízamo.

El avión accidentado, donde viajaban 114 pasajeros y once tripulantes, se trababa de una aeronave C-130 Hércules que estaba cubriendo la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército, cuando, según el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, sufrió un accidente "poco después del despegue", cayendo a tierra "a aproximadamente un kilómetro y medio del aeródromo".

El propio Sánchez ha informado, tras mantener una reunión con la cúpula militar y policial sobre el accidente del avión C-130 Hércules, que la aeronave "se encontraba de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada", así como que, por el momento "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".

"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó, lo cual corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", ha agregado el responsable de la cartera de Defensa, que ha reiterado su solidaridad a las familias de "cada uno" de los militares y policías afectados por la tragedia.