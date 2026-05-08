Ascienden a 37 los muertos por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China

Daños materiales tras la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Hunan, China (archivo) - Europa Press/Contacto/Chen Sihan

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la explosión registrada el lunes en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en el condado de Liuyang, en la provincia de Hunan (centro), ha aumentado a 37, según han confirmado este viernes las autoridades, que han apuntado que otra persona sigue desaparecida.

Las autoridades locales han señalado que el suceso se saldó con un total de 51 heridos que requirieron hospitalización, con cinco de ellos en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Asimismo, han afirmado que las operaciones de búsqueda y rescate están cerca de ser completadas, mientras que la Policía ha llamado a declarar a un total de ocho personas por presunta negligencia, según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Los hechos tuvieron lugar en un taller de la empresa Changsha Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display. A consecuencia del incidente, las autoridades decretaron una suspensión temporal de trabajo en las fábricas de fuegos artificiales en la zona, conocida precisamente por la importancia de esta industria.