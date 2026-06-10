Ascienden a 45 los muertos y a 17 los desaparecidos por el terremoto registrado en el sur de Filipinas

Estragos causados por el seísmo en la ciudad de General Santos - Guo Yige / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Filipinas han elevado este miércoles a 45 el número de fallecidos y a 487 el de los heridos por causa del terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter registrado en la isla de Mindanao, en el sur del país, mientras que la cifra de desaparecidos asciende a 17 personas.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC, por sus siglas en inglés), 33 de los decesos han sido registrados en la región de Soccksargen, mientras que en Dávao el saldo de víctimas mortales es de 12 personas, según ha indicado uno de sus portavoces en rueda de prensa.

Este seísmo acaecido este pasado lunes también ha afectado a 33.596 familias en Mindanao y zonas aledañas, esto es, 149.372 personas, así como ha provocado daños a cerca de 3.000 viviendas. A ello se suman los miles de ciudadanos que permanecen en centros de evacuación mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, tal como recoge el diario 'The Philippine Star'.

Por su parte, la Guardia Costera filipina ha desplegado también este miércoles a un total de 150 efectivos y dos perros de búsqueda y rescate en aras de intensificar tales trabajos en la ciudad de General Santos.

Cabe recordar que este terremoto, según especificó entonces el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phibolcs), tuvo su epicentro a 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, provocando el derrumbe de puentes y daños a infraestructuras de diversa índole, carreteras, viviendas e incluso en el propio aeropuerto de General Santos.

Filipinas está situada en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo. En septiembre de 2025, cerca de 70 personas perdieron la vida y otras 150, aproximadamente, resultaron heridas a causa de un seísmo de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter en Cebú (centro).