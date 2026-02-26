Ascienden a 53 los muertos por el temporal de lluvias en el sureste de Brasil

Lluvias en Sao Paulo, sur de Brasil. - Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos 53 personas han muerto en los últimos días como consecuencia del fuerte temporal de lluvias que ha estado azotando varias áreas del sureste de Brasil, en especial en el estado de Minas Gerais, donde se ha registrado el mayor número de víctimas mortales y desaparecidos.

Ha sido en Juiz de Fora y en Ubá, en el interior de Minas Gerais, donde más han afectado estas lluvias, que tienen previsto continuar las próximas horas. Debido a su orografía, siguen en riesgo muy alto de deslizamientos e inundaciones.

El Centro Nacional de Seguimiento y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden) ha alertado de lluvias continuas de moderadas a fuertes durante el fin de semana, que se sumarían a las ya elevadas cantidades de agua acumulada estos días, superando los 200 milímetros en apenas 72 horas en algunas áreas, informa G1.

El temporal también ha dejado inundaciones e importantes desperfectos a su paso por los estados de Espírito Santo, Río de Janeiro y Sao Paulo.