Ascienden a cerca de 700 los muertos por los ataques de Israel contra Líbano

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han informado este jueves de que ya son casi 700 los muertos por los ataques del Ejército israelí contra territorio libanés en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Información libanés ha indicado en un comunicado que la cifra de víctimas mortales asciende ya a los 687, entre los que se encuentran 98 niños y 52 mujeres. "Israel sigue amenazando con expandir sus operaciones en el país", ha lamentado el ministro de Información, Paul Morcos.

El Gobierno de Israel ha amenazado este mismo jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo.

Así, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha desvelado órdenes al Ejército para que "se prepare para expandir las actividades en Líbano y restaurar la paz y la seguridad en las comunidades del norte (de Israel)". "Prometimos paz y seguridad a las comunidades del norte y eso es exactamente lo que haremos", ha subrayado.