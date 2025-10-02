Ascienden a cinco los muertos por el derrumbe de una escuela en Indonesia

Miembros del servicio de búsqueda y rescate de Indonesia tratando de sacar con vida a las víctimas del derrumbe en una escuela islámica de Indonesia. - Europa Press/Contacto/Basarnas

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han informado este jueves de que la cifra de muertos por el derrumbe de una escuela islámica en la provincia de Java Oriental ha ascendido a cinco, mientras que casi 60 personas siguen sepultadas bajo los escombros a medida que los equipos de emergencias siguen adelante con las operaciones de búsqueda y rescate.

El director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas), Yudhi Bramantyo, ha explicado que durante las últimas horas se ha logrado rescatar con vida a otras cinco personas, si bien las posibilidades de encontrar más supervivientes se va reduciendo con el paso del tiempo.

La mayoría de los afectados son alumnos de edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, aunque también había profesores en el momento en el que se produjo el incidente. "Los cinco supervivientes del último día pudieron comunicarse con los equipos de emergencias", ha indicado Bramantyo.

Poco después del derrumbe del Colegio Islámico Al Joziny, en la localidad de Sidoarjo, cerca de un centenar de personas lograron salir con vida, según informaciones de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

La agencia de rescate aseguró el miércoles que los equipos de emergencia han localizado hasta 15 puntos donde podría haber supervivientes y han detectado señales de vida en al menos seis de ellos. Los trabajos se realizan principalmente a mano, excavando túneles de acceso a estas áreas.

Este tipo de sucesos son comunes en Indonesia. A principios de septiembre, tres personas murieron y dos resultaron heridas en un incidente similar en Java Occidental cuando un edificio se derrumbó durante la llamada a la oración. En 2018, alrededor de 75 personas fallecieron también por el derrumbe de una entreplanta en la Bolsa de Yakarta.