Ascienden a más de 66.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Traslado de cadáveres al Hosptial Al Shifa de la ciudad de Gaza, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Las autoridades gazatíes denuncian al menos 74 muertos por los ataques de las tropas israelíes durante el último día

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este domingo la muerte de al menos 77 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 66.000.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 79 fallecidos --incluidos dos cuerpos recuperados fallecidos con anterioridad-- y 379 heridos, por lo que ha apuntado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 66.005 mártires y 168.162 heridos desde el 7 de octubre".

Así, ha detallado que entre los muertos durante el último día hay 6 personas fallecidas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, antes de agregar que al menos 2.566 palestinos han muerto y 18.769 han resultado heridos en este tipo de incidentes, condenados por la comunidad internacional.

Por otra parte, ha reseñado que 13.137 palestinos han muerto y 56.121 han resultado heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra el territorio costero, si bien ha apuntado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".

Estas cifras de muertos no incluyen la muerte de un bebé de dos meses y medio, Eid Abú Yamea, fallecido en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Abú Yamea ha fallecido como consecuencia de la falta de tratamiento adecuado y la malnutrición resultado del bloqueo israelí, según fuentes médicas citadas por la agencia de noticias palestina Sanad.

En total, desde el amanecer de este domingo han llegado 30 cadáveres a los hospitales del enclave palestino, según fuentes médicas, cifras que no están incluidas en el balance general oficial del Ministerio de Sanidad. Hasta 14 de ellos corresponden al Hospital Al Auda, en el centro de la Franja de Gaza.

Una mujer joven identificada como Anuar Hani al Azamné ha fallecido por la gravedad de las heridas sufridas durante el bombardeo de la tienda de campaña en que vivía en Mauasi, en Jan Yunis. Además hay heridos por disparos de drones cuatrimotor israelíes que han abierto fuego contra civiles en la calle Rashid, en el oeste de la ciudad de Gaza. También se ha informado de bombardeos de artillería en Wadi al Salqa, al este de Deir al Balá, en el centro del enclave palestino.