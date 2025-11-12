Ascienden a trece los muertos por la explosión de un vehículo en el Fuerte Rojo de la capital de India

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de muertos por la explosión de un vehículo cerca del Fuerte Rojo de la capital de India, Nueva Delhi, ha ascendido a trece dos días después de que se produjera la deflagración, que las autoridades achacan a "conspiradores" que "no quedarán impunes" por estos actos.

La investigación corre a cargo de la Agencia Nacional de Investigación (NIA, por sus siglas en inglés) desde este miércoles por la mañana, si bien se estima que la explosión se produjo antes de lo previsto y que en el momento de la deflagración tan solo había un ocupante en el coche, según informaciones recogidas por el diario 'The Hindu'.

Las fuerzas de seguridad no han logrado discernir de momento las causas de la intensa explosión registrada en esta zona histórica de la ciudad, donde se celebra cada año del discurso del primer ministro con motivo de las celebraciones por el Día de la Independencia.

Se trata del incidente de seguridad más importante desde mediados de abril, cuando 26 civiles --la mayoría de ellos hindúes-- murieron en un atentado perpetrado en Pahalgam, en la Cachemira india, lo que suscitó enfrentamientos con Pakistán.

El primer ministro de India, Narendra Modi, afirmó el martes que los "conspiradores" detrás de la explosión "no quedarán impunes", antes de prometer que "todos" serán llevados ante la justicia.

Las autoridades han decretado el estado de alerta máxima en Nueva Delhi, una medida que han seguido otros territorios vecinos de la capital, como es el caso del estado de Uttar Pradesh, donde se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles, como espacios religiosos muy concurridos.