Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un "instrumento de guerra"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha presentando este miércoles una denuncia contra la Fundación Nobel por haber hecho del premio de la paz un "instrumento de guerra" y ha acusado a la galardonada de este año, la opositora venezolana María Corina Machado, de incitar al Gobierno de Estados Unidos a la escalada contra su propio país.

Assange ha acusado a la Fundación Nobel de grave apropiación indebida de fondos por favorecer crímenes de guerra y de lesa humanidad y financiar el crimen de agresión, por lo que ha pedido a las autoridades suecas que se congelen las once millones de coronas (un millón de euros) que incluye la entrega del galardón.

Para el activista, acciones de Machado, como su apoyo "al mayor despliegue militar estadounidense desde la guerra de Irak" en las costas del Caribe, la excluyen "categóricamente" de los criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para recibir el premio, y ha acusado a la Fundación de ser consciente del apoyo de la opositora venezolana a los "crímenes internacionales de Estados Unidos".

"Sabían o deberían haber sabido que el desembolso del dinero del Nobel contribuiría a las ejecuciones extrajudiciales de civiles y de supervivientes de naufragios en el mar", ha señalado en referencia a los bombardeos que desde septiembre Washington viene lanzando sobre las costas venezolanas del Caribe.

"La dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra," ha señalado Assange, que ha afeado a Machado que promueva la escalada de tensiones contra su propio país e incluso sugiera la entrega a Estados Unidos de las reservas de petróleo en caso de que caiga el presidente, Nicolás Maduro.

Assange ilustra la denuncia con una ristra de declaraciones de Machado que chocan con el espíritu del Nobel de la Paz, que van desde el apoyo a la escalada militar de Estados Unidos y la justificación de las víctimas de los bombardeos, a los elogios al primer ministro israelí, Bejamin Netanyahu.