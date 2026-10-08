Un ataque masivo de Rusia deja a oscuras buena parte de Kiev

Imagen de archivo de Kiev bajo un corte programado de electricidad, a 6 de octubre de 2026 - Yevhen Kotenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva ola de bombardeos rusos contra la infraestructura eléctrica de Kiev ha dejado a oscuras buena parte de la capital de Ucrania, según ha confirmado el Ministerio de Energía del país.

El ministro de Energía, Denis Shmihal, ha anunciado que el apagón se debe a "un ataque de drones rusos, todavía en curso, contra una de las instalaciones energéticas vitales para la ciudad".

"Los trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico cuanto antes", ha añadido.

Además de los cortes del suministro eléctrico residencial, el servicio de metro de la capital ha quedado temporalmente interrumpido, así como los horarios de cortes programados a partir de esta próxima medianoche.