Los ataques de Israel han matado a más de 700 personas en Gaza a pesar del alto el fuego de octubre

Archivo - Imagen de archivo de un bombardeo israelí sobre Jan Yunis (Gaza) - Tariq Mohammad / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás, ha denunciado este domingo que los ataques israelíes han matado a más de 700 personas desde la declaración en octubre del año pasado de un alto el fuego virtualmente inexistente.

Hamás ha acusado a Israel de violar el cese de hostilidades en innumerables ocasiones mientras que el Ejército israelí ha señalado que sus ataques han sido provocados por las actividades de las milicias palestinas en contra de lo pactado.

En su balance de este domingo, el Ministerio de Salud eleva a 702 los muertos desde entonces tras constatar, solo en las últimas 24 horas, otros diez muertos y otros 18 heridos más.

Con estas cifras, el Ministerio de Salud eleva el total de muertos en la guerra de Gaza a 72.270 y los heridos a 172.013 desde octubre de 2023.