Un atentado suicida atribuido a los talibán paquistaníes deja dos militares muertos en el noroeste del país

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Al menos dos militares han muerto este sábado en el noroeste de Pakistán por un atentado suicida perpetrado, según el Ejército, por los talibán paquistaníes que se resguardan habitualmente en la frontera con Afganistán.
El atentado ha ocurrido en el municipio de Bannu, en la provincia de Jíber Pastunjua, durante una operación militar contra el grupo armado, que lleva años en combate contra las fuerzas paquistaníes en la zona.
Los militares consiguieron matar a tiros a un talibán paquistaní al volante de un vehículo cargado con explosivos que acabaron explotando igualmente, según el relato del Ejército.
"Un atacante suicida en un vehículo fue interceptado por el grupo líder, frustrando su nefasto plan de atacar a civiles inocentes y personal policial en la ciudad de Bannu, evitando una catástrofe mayor", según la dirección de comunicación militar.
Los fallecidos han sido identificados como un coronel de 43 años y un subordinado de 28 años.
El presidente, Asif Alí Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, han condenado enérgicamente el "cobarde ataque terrorista" y expresaron su pesar por los martirios. "El sacrificio supremo de los mártires es el patrimonio de la nación", ha afirmado el presidente Zardari.