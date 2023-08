Aumenta a 106 el recuento provisional de muertos por los incendios en Hawái

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la isla hawaiana de Maui han elevado a 106 el balance oficial de fallecidos por la ola de incendios forestales, si bien se espera que la cifra aumente a medida que se sigan rastreando en los próximos días las zonas que han quedado calcinadas por los fuegos.

El condado de Maui ha considerado controlados en su mayor parte los principales incendios, al 75 y el 80 por ciento, pero las autoridades han insistido en estos últimos días en que el peligro no ha pasado y es necesario seguir vigilando por el temor a que puedan surgir nuevos focos.

Pese al elevado número de fallecidos ya confirmados, la Policía ha confirmado que sólo cinco de estas víctimas han sido identificadas. Han trascendido dos identidades, las de dos varones de 74 y 79 años, ya que los otros tres nombres están a la espera de que sus respectivas familias sean notificadas.

El Ministerio de Exteriores de México también ha asegurado este miércoles que hay dos personas de nacionalidad mexicana entre los fallecidos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto visitar Hawái "lo antes posible", tal como ha anunciado él mismo tras varios días de silencio. "No quiero interponerme: he estado en demasiadas áreas de desastre, pero quiero ir y asegurarme de que tengamos todo lo que necesitan. Quiero asegurarme de que no interrumpimos los esfuerzos de recuperación en curso", ha explicado.