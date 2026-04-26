Aumentan a 19 los muertos en el atentado del Cauca (Colombia)

Atentado en Cajibío, Cauca (Colombia) - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press /

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 personas han muerto y 18 resultaron heridas en el atentado perpetrado este sábado en la Vía Panamericana a la altura de Cajibío, en el departamento colombiano de Cauca, según el último balance publicado por las autoridades y al menos doce de ellas han sido ya identificadas.

Andrea Golondrino, José Ciro Puliche, Etelvina Valencia, Alirio Medina, Daniela Valencia, Clemencia Valencia, Virgelina Valencia, Tiodomira Salazar, Luz Dary Solarte, Liliana Valenzuela Valencia y Libia Flor están entre las personas fallecidas. Además ha fallecido Patricia Mosquera, una lideresa social Patricia Mosquera cuya muerte ha generado rechazo en distintos sectores.

El Hospital Universitario San José de Popayán ha informado de que ha recibido a un total de trece personas lesionadas como consecuencia del atentado. De ellas, tres presentan trauma craneoencefálico severo, por lo que fueron llevados a cirugía y posteriormente trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos y uno de ellos falleció tras los procedimientos.

Otra víctima que murió en el servicio de urgencias debido a la gravedad de las lesiones, que comprometieron de manera crítica su corazón, según el informe médico, recogido por la prensa colombiana.

El hospital ha informado de que tres menores permanecen hospitalizados en el área de pediatría y, según el parte médico, se encuentran estables.

Además, uno de los pacientes atendidos ya ha sido dado de alta al no presentar heridas de gravedad y recibir tratamiento con antibióticos y la aplicación de toxoide tetánico como medida preventiva.

Otras cinco personas continúan bajo observación en el servicio de urgencias mientras avanzan las valoraciones médicas para definir su evolución. A este panorama se suma la atención de otros siete pacientes en la Clínica San Rafael.