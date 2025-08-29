Aumentan a 20 los muertos por las fuertes inundaciones en el este de Pakistán

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos veinte personas han muerto debido a las fuertes inundaciones registradas durante los últimos días en zonas de la provincia paquistaní de Punyab, donde los ríos Sutlej, Ravi y Chenab se han desbordado debido a las lluvias torrenciales, según el último balance ofrecido este viernes por las autoridades del país.

El director general de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA, por sus siglas en inglés), Irfan Alí Kazia, ha explicado que la mayoría de las víctimas mortales son personas que han fallecido ahogadas debido al alto nivel del agua.

"Un gran número de ellas han sido registradas en la división de Gujranwala", ha señalado, al tiempo que ha descartado muertes debido a "negligencias cometidas por los equipos de búsqueda y rescate", que continúan realizando sus labores en la zona.

Asimismo, ha anunciado que el Gobierno de Punyab entregará un millón de rupias (unos 3.000 euros) a las familias de cada víctima como indemnización, según informaciones recogidas por el diario paquistaní 'Dawn'.

Las alertas por inundación siguen siendo altas esta semana y han puesto especialmente a Punyab en el punto de mira. El lunes, Nueva Delhi alertó a Islamabad de posibles inundaciones a ambos lados de la frontera, lo que ha supuesto el primer contacto diplomático entre las partes después de que los dos países se enfrentaran el pasado mes de mayo tras un atentado en la Cachemira india.

No obstante, el ministro de Desarrollo y Planificación de Pakistán, Ahsan Iqbal, ha acusado al Gobierno de India de usar el agua como "arma de guerra" y provocar de forma "abrupta e intencionada" las inundaciones al descargar agua de sus presas en la frontera.