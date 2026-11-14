Aumentan a 26 los muertos en el choque frontal entre un camión y un minibús en India

Accidente de tráfico en Kaziranga, Assam, India - Javed Dar / Xinhua News / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 personas han muerto y varias más han resultado heridas tras un choque frontal entre un camión y un minibús ocurrido el viernes en Kaziranga, en el estado indio de Assam, en el este del país, según el último balance oficial.

"El trágico accidente de tráfico de Rongayan, en Kaziranga, que costó 26 valiosas vidas nos ha dejado profundamente afectados. Varios individuos del distrito de Bokajat han muerto también en este desgraciado incidente", ha explicado el ministro de Administración Local y Desarrollo Rural del estado de Assam, Atul Bora, en redes sociales.

El ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, ha visitado este sábado el lugar del accidente y ha anunciado aportaciones de 900.000 rupias --unos 8.650 euros-- a cada familia de fallecido.

"Ninguna cantidad de dinero puede compensar una pérdida, en especial para las familias que han perdido a más de un miembro, pero vamos a asegurarnos de que ninguna familia afronte esto sola", ha declarado el responsable a la prensa.

Sarma ha anunciado además que en los próximos días visitará personalmente los domicilios de las familias de los difuntos y que enviará médicos de refuerzo desde Guwahati y otros hospitales para colaborar en las autopsias y en la atención a los heridos. "Hay una investigación minuciosa en marcha y estudiaremos todas las posibles causas de esta tragedia", ha explicado.

El incidente se produjo cuando un camión embistió a un minibús que viajaba de Bokajat a Nagaon con 40 pasajeros a bordo. El impacto de la colisión ha ocasionado daños graves en el autobús, dejando a varios pasajeros atrapados en su interior.

Los primeros indicios apuntan a que el autobús circulaba a gran velocidad, sin atender a las restricciones impuestas en las inmediaciones del Parque Nacional de Kaziranga.