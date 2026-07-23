Aumentan a 41 los muertos por las inundaciones en el noreste de India

Imagen de archivo de inundaciones en India. - Europa Press/Contacto/Prabhat Kumar Verma

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 personas han muerto y más de 900.000 se han visto afectadas por las fuertes inundaciones registradas en el estado indio de Assam durante la última semana, según ha informado el ministro principal de la región, Himanta Biswa Sarma.

Así, ha afirmado que "los estragos causados son de una escala inimaginable" y ha lamentado la "pérdida de 41 vidas preciosas hasta la fecha". Además, ha señalado que son 1.800 las localidades de más de una veintena de distritos las que se hna visto afectadas por el desastre natural.

"Todas las agencias, desde la Fuerza Aérea India y la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), además de las autoridades estatales, trabajan sin descanso, llevando a cabo operaciones de rescate y evacuación en aviones y lanchas", ha explicado, según un comunicado difundido en redes sociales.

Las autoridades han habilitado cerca de 150 refugios para unas 30.000 personas y están preparando un paquete integral de asistencia a largo plazo para cada familia afectada debido a que los daños "son mayores de lo que se pensaba inicialmente".

En este sentido, ha alertado de que se esperan fuertes lluvias para los próximos cuatro días, por lo que miles de cabezas de ganado podrían verse afectadas por el agua.