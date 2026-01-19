Aumentan a catorce los muertos por un incendio en un centro de comercial en Karachi, Pakistán

Bomberos intentan contener un incendio en un centro comercial en la ciudad de Karachi, en Pakistán (archivo) - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del incendio registrado a última hora del sábado en un centro comercial en la ciudad paquistaní de Karachi, la más poblada del país, ha ascendido a catorce, según han confirmado las autoridades, si bien se teme que la cifra de fallecidos pueda seguir aumentando en las próximas horas.

El fuego, desatado en el centro comercial Gul Plaza, estuvo activo más de 30 horas hasta que los bomberos lograron contenerlo, lo que ha retrasado los trabajos de búsqueda y rescate de víctimas, si bien durante la madrugada del lunes han empezado ya las labores de retirada de escombros y búsqueda de desaparecidos en las instalaciones.

El centro comercial, que cuenta con más de 1.200 tiendas, ha sufrido derrumbes parciales en varios puntos, por lo que los equipos de rescate han tenido que entrar en varias áreas tras cortar ventanas y derribar paredes, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

El jefe de operaciones del servicio de rescate Rescue 1122, Abid Yalal, ha especificado que las labores han arrancado en la zona de Rimpa Plaza, después de que Asad Raza, de la Policía local, especificara que "el proceso de enfriamiento ha empezado con la retirada de escombros", en la que participaron militares.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Sindh, Kamran Tesori, ha visitado el lugar a primera hora del lunes y ha manifestado que "más de 70 personas" estarían desaparecidas, algo que ha descrito como "extremadamente alarmante", tal y como ha informado el diario 'Dawn'. "Es una enorme tragedia", ha lamentado.

El suceso ha estado acompañado de críticas por lo que comerciantes y residentes de la zona tachan de respuesta lenta por parte de los bomberos y los equipos de rescate, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora al respecto. Además, no hay detalles sobre las causas del incendio.