Aumentan a cerca de 30 los detenidos por el incendio de un hotel en Turquía que dejó 78 muertos

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han confirmado ya la detención de 28 personas por su posible responsabilidad en el incendio de la semana pasada de un hotel en una estación de esquí situada en la ciudad de Bolu, en el norte del país, y donde murieron al menos 78 personas y otro medio centenar resultaron heridas.

Así lo ha anunciado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una intervención ante el Parlamento, donde ha precisado que por el momento se han llevado a cabo dos operativos. En el primer fueron detenidas nueve personas, y en el segundo ya han sido arrestadas otros 19 supuestos responsables.

Entre los detenidos se encuentra parte del personal responsable del hotel, incluido el jefe de las instalaciones, así como funcionarios del ayuntamiento de Bolu, entre los que destaca el teniente de alcalde, de quien depende la actividad del Departamento de Bomberos.

Según ha detallado Erdogan, los primeros resultados de las investigaciones apuntan a que el sistema de detección de incendios del hotel no funcionaba, no había equipos de emergencia en al zona para poder intervenir a tiempo, mientras que las instalaciones no contaban con las puertas de emergencias necesarias.

"Nunca dudaremos en hacer todo lo necesario para responsabilizar a todos sus por sus responsabilidades, deficiencias y negligencias", ha aseverado el mandatario turco, que ha advertido de que, según las investigaciones, las autoridades locales habrían "ocultado los defectos" de seguridad del hotel tras una revisión apenas unas semanas atrás.

El pasado 21 de enero se declaró un incendio en Hotel Grand Kartal situado en la estación de esquí de Kartalkaya que provocó la muerte de 78 personas, causando una gran indignación en Turquía. Las primeras conclusiones alertan de que se incumplieron todas las medidas de prevención.

Las autoridades centrales y las de Bolu, la ciudad está dirigida por el opositor Partido Republicano del Pueblo (CPH) se han estado intercambiando acusaciones por lo ocurrido. De hecho, Erdogan ha alzado la voz en contra de la oposición a su gobierno, a los que acusa de "calumnias" con tal de desprestigiar su gestión.