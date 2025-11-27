Aumentan a cerca de 45 los muertos a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra, Indonesia

Inundaciones en Aceh, en la isla de Sumatra, Indonesia - Europa Press/Contacto/Yulham

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados desde el martes en la isla indonesia de Sumatra ha aumentado a cerca de 45, si bien las autoridades temen que la cifra siga aumentando, ya que hay zonas que han quedado aisladas tras estos sucesos.

Hasta el momento se han confirmado 43 muertos y 88 desaparecidos, si bien las regencias de Tapanuli Sur, Tapanuli Central y la ciudad de Sibolga, en el norte de Sumatra, están cortadas al exterior desde hace cerca de tres días, tal y como ha recogido la cadena de televisión indonesia Kompas.

El portavoz de la Policía de Sumatra Norte, Ferry Walintukan, ha manifestado que al menos doce distritos se han visto afectados por estos incidentes, con más de 1.150 desplazados "en múltiples áreas", mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, así como los intentos para lograr acceder a las zonas aisladas.