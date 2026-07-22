Aumentan a cerca de un millar los muertos a causa del brote de ébola decretado a mediados de mayo en RDC

Archivo - Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento frente al ébola en Rwampara, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola decretado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) deja ya cerca de un millar de muertos y alrededor de 2.500 casos confirmados, según el último balance, que recoge que durante las últimas 24 horas se han registrado 50 contagios y 32 fallecidos, la mayoría de ellos en la provincia de Ituri.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en un informe que hasta ahora se han detectado 2.473 casos y 999 fallecidos, con una tasa de letalidad del 40,4%, antes de especificar que durante el último día hay constancia de 322 "casos sospechosos" en las cinco provincias afectadas --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé--.

Asimismo, ha recalcado que en estos momentos hay 737 pacientes en aislamiento --556 en Ituri y 181 en Kivu Norte--, mientras que la cifra de recuperados asciende a 482, entre ellos trece durante el último día, todos ellos en Ituri. La tasa de seguimiento de los contactos a nivel nacional se sitúa en el 82%.

El organismo ha puntualizado que durante el último día no se han registrado casos en nuevas zonas sanitarias, con 47 afectadas hasta la fecha, entre ellas 46 en las que hay transmisión activa. Ituri, el centro del brote, concentra el 89% de los casos y el 84% de los nuevos casos confirmados.

Del total, hasta la fecha se han registrado 2.202 casos y 838 muertos en esta provincia, con Kivu Norte como la segunda más afectada, con 247 contagios y 146 fallecidos. Alto Uélé acumula 16 casos y diez muertos, mientras que en Tshopo hay cinco casos y cuatro muertos, y en Kivu Sur hay tres casos y un muerto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha decretado el brote --causado por la cepa Bundibugyo, que no cuenta con vacuna ni tratamiento aprobado-- como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), entre alertas de organizaciones internacionales por la propagación del virus, que podría estar superando las capacidades de respuesta.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.