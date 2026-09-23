Aumentan a más de 1.400 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos junto al cadáver de un niño en un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza el 21 de septiembre de 2026 (archivo) - Ramzi Abu Amer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 supera ya la barrera de los 1.400, según han denunciado este miércoles las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en redes sociales que durante el último día se han confirmado tres muertos y 18 heridos, lo que eleva los totales desde el 11 de octubre de 2025 a 1.402 "mártires" y 4.881 heridos. Además, 834 cuerpos han sido recuperados de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Asimismo, ha señalado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 73.922 muertos y 174.995 heridos.