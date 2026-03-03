Australia asegura que su personal de defensa desplegado en una base en Emiratos atacada por Irán está "a salvo"

Archivo - El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, ha asegurado que el personal de defensa australiano ubicado en la base aérea de Al Minhad, cerca de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), se encuentra "sano y salvo" después de que fuera atacada por drones iraníes este fin de semana.

"Durante la primera noche se produjo un ataque a la base aérea Al Minhad, pero todos los australianos que allí se encuentran están sanos y salvos. No ha habido heridos australianos", ha remarcado el ministro en declaraciones a los medios este martes.

Según ha señalado Marles, actualmente Australia cuenta con "más de 100 efectivos" en Oriente Medio, ubicándose la mayoría de ellos en Emiratos Árabes Unidos, lugar donde se encuentra la referida base que las fuerzas australianas, ha precisado, utilizan "desde hace muchísimos años".

A renglón seguido, el ministro ha señalado que en la región se encuentran alrededor de 115.000 australianos, quienes se ven afectados en estos momentos por el cierre del espacio aéreo, al calor de las tensiones crecientes en Oriente Medio.

Por ello, Marles ha resaltado la importancia de que los vuelos comerciales se reanuden con rapidez, una vez sea reabierto el espacio aéreo de la zona.

"Nos encontramos en una coyuntura de perturbación significativa en Oriente Medio. Es difícil saber por cuánto se extenderá", ha reflexionado, agregando que, desde Canberra, se estudia y trabaja sobre diversos escenarios, dada la cantidad de australianos que se encuentran en la zona.

En esa línea, tras enfatizar el respaldo de Australia al ataque liderado por Estados Unidos en aras de "negar a Irán la capacidad de tener un dispositivo nuclear", el ministro se ha referido a las restricciones en al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo y gas del mundo, para advertir del impacto económico que se derivará de ellas si ello se prolonga por un "periodo significativo".

"Estamos monitoreando las dimensiones económicas y su posible impacto en el coste de vida aquí en Australia", ha espetado, remarcando que el Gobierno de Anthony Albanese velará por ayudar a los australianos a lidiar con el coste de vida.