Australia celebrará el 14 de octubre el referéndum sobre la cuestión aborigen

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha revelado este miércoles que el 14 de octubre se celebrará el referéndum para actualizar la Constitución y para la inclusión de la representación aborigen en el Parlamento a través de un organismo denominado 'Voz Indígena'.

"Podremos escuchar directamente a las comunidades aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres sobre los desafíos que enfrentan en salud y educación, empleo y vivienda", ha declarado el primer ministro, que ha matizado que su inclusión "no conducirá a soluciones inmediatas para todos los problemas", pero que "ayudaría a trazar el camino hacia una nación reconciliada".

El jefe de Gobierno australiano, ante la división mostrada en cuanto a la iniciativa, ha asegurado que "ese día cada australiano tendrá la oportunidad única en su generación" de "cambiar" el país "para mejor, ya que será la primera consulta en el país en este siglo.

"Votar 'No' no lleva a ninguna parte. Significa que nada cambia. Votar 'No' cierra la puerta a esta oportunidad de seguir adelante. (...) No cierren la puerta al reconocimiento constitucional, a escuchar a las comunidades para obtener mejores resultados", ha manifestado Albanese.

La reforma supondría que los aborígenes australianos, cuyos ancestros llevan viviendo en el país al menos durante 60.000 años, sean reconocidos por primera vez en la Carta Magna. Además, tendrán derecho a ser consultados por el Gobierno a la hora de tomar decisiones y poner en marcha proyectos de ley que puedan afectar a estas comunidades.

En mayo de 2017, más de 250 líderes de las comunidades indígenas de toda Australia se dieron cita en la región del desierto de Uluru para lanzar una declaración que pedía el establecimiento de una representación de estos pueblos en la Constitución australiana. Tras ello, Albanese se comprometió a la celebración de dicho referéndum ya en sus primeras palabras como primer ministro durante su discurso tras la victoria electoral en mayo de 2022.

A día de hoy, la cuestión aborigen sigue siendo uno de los temas candentes de Australia, donde las comunidades indígenas no comparten muchas de las normas recogidas en la Constitución australiana y piden por ello una mayor participación en los órganos gubernamentales.