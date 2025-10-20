Australia denuncia una maniobra "peligrosa" de un caza chino cerca de uno de sus aviones

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades australianas han denunciado este lunes las maniobras "peligrosas" y "poco profesionales" realizadas por un caza de la Fuerza Aérea de China cerca de uno de sus aviones durante una serie de labores de patrullaje sobre zonas en disputa del mar de China Meridional.

El Ministerio de Defensa de Australia ha indicado en un comunicado que un caza chino hizo uso de "bengalas" en forma de alerta a "poca distancia" de uno de los aviones, si bien ha descartado daños para la aeronave, un P-8A, y su personal. "Esperamos que todos los países, incluido China, operen de forma segura y profesional", ha aseverado el Ministerio en un comunicado.

No obstante, el Gobierno chino ha acusado al avión australiano de "irrumpir en su espacio aéreo" de forma ilegal. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha afirmado que las acciones de Canberra "infringen gravemente la soberanía china" y ha tildado las acciones de "provocadoras".

"El avión australiano invadió el espacio aéreo de China sobre el archipiélago Xisha sin la aprobación del Gobierno chino, por lo que el Mando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China ha organizado a sus fuerzas navales y aéreas para rastrear y monitorear el avión australiano", ha indicado.

Es por ello, que ha instado a la parte australiana "a detener de inmediato estas acciones provocadoras", al tiempo que ha confirmado que las tropas están "en alerta máxima en todo momento para defender la soberanía y la seguridad nacionales, así como la paz y la estabilidad en la región".

Los incidentes de este tipo y el cruce de acusaciones entre las partes es habitual. En mayo del año pasado, Australia acusó a China de realizar maniobras similares junto a un helicóptero australiano que formaba parte de una misión del Consejo de Seguridad de la ONU.