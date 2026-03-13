Australia ordena la evacuación de su personal diplomático "no esencial" de Líbano por motivos de seguridad

Archivo - La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, en una fotografía de archivo tomada en abril de 2025 - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Australia ha ordenado este viernes la evacuación de su personal diplomático "no esencial" en Líbano debido al "deterioro de la situación de seguridad", en el marco del conflicto en Oriente Próximo tras la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unido e Israel contra Irán, que incluye una campaña de bombardeos e incursiones terrestres israelíes en territorio libanés.

"Un pequeño grupo de funcionarios australianos permanecerá en el país para brindar asistencia consular a los ciudadanos australianos", ha especificado la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Seguimos recomendando a los australianos que no viajen a Líbano. Instamos a los australianos en Oriente Próximo a que se marchen si pueden y si es seguro hacerlo", ha dicho. "No esperen hasta que sea demasiado tarde. Puede que sea la última oportunidad en mucho tiempo", ha alertado.

Las autoridades australianas reclamaron el jueves la salida de su personal diplomático "no esencial" de Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), tras cerrar la semana pasada sus legaciones en ambos países, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la citada ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 700 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.