Australia y la UE negociarán la adhesión de Canberra al programa de investigación Horizonte Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese - ANTHONY ALBANESE EN X

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han hecho público este martes el inicio de las negociaciones para la adhesión de las instituciones australianas al programa de investigación e innovación Horizonte Europa.

"Me complace anunciar que iniciaremos las negociaciones para la adhesión a Horizonte Europa en 2027", ha anunciado Albanese en la rueda de prensa conjunta que los dos dirigentes han empleado también para anunciar un acuerdo comercial y otro en materia de defensa.

El mandatario australiano, que ha destacado el programa de investigación europeo como "el mayor del mundo, sin excepción", ha indicado que "una vez adheridas, las organizaciones australianas podrán acceder a la actual ronda de financiación de Horizonte Europa para liderar y participar en proyectos de investigación con las mentes más brillantes, abordando algunos de los problemas más complejos".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea también ha destacado el comienzo de las negociaciones como "una excelente noticia", tras "décadas" de cooperación investigadora que, a ojos de la política alemana, alberga "un gran potencial para una mayor colaboración".

"Con la incorporación de Australia, el programa insignia de la UE para la investigación y la innovación beneficiará a ambas partes y conectará a nuestras mentes más brillantes con programas a largo plazo bien financiados, para que puedan trabajar juntas en la generación de las ideas y los productos que nuestra sociedad necesita", ha señalado.

De este modo, Canberra podrá unirse, potencialmente, a un programa de investigación que recibió para sus presupuestos de 2026 unos 20 millones de euros extra y en el que ya participan países como Canadá y Reino Unido, mientras que también se prevé el inicio de las conversaciones para una posible adhesión con India, adelantadas en una cumbre mantenida en Nueva Delhi el pasado mes de enero.