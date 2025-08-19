Australia ve "injustificada" la retirada israelí de los visados a sus representantes diplomáticos en Palestina

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, ha calificado este martes de "reacción injustificada" la decisión del Gobierno israelí de retirar los visados de los representantes diplomáticos australianos ante la Autoridad Palestina y ha lamentado que el Ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu esté "socavando" los esfuerzos de la comunidad internacional en favor de la solución de dos Estados.

"En un momento en que el diálogo y la diplomacia son más necesarios que nunca, el Gobierno de Netanyahu está aislando a Israel y socavando los esfuerzos internacionales en favor de la paz y una solución de dos Estados. Se trata de una reacción injustificada a la decisión de Australia de reconocer a Palestina", ha señalado en un comunicado sobre una medida anunciada por Canberra hace poco más de una semana.

La responsable de la cartera diplomática ha asegurado que "siempre tomará medidas decisivas contra el antisemitismo", después de que las autoridades israelíes hayan señalado al Gobierno australiano por "alentarlo con acusaciones falsas", en alusión la decisión anunciada este mismo lunes por el país oceánico de prohibir la entrada a su país del político israelí Simcha Rothman por difundir "mensajes de odio" contra los palestinos.

"Australia da la bienvenida a diferentes razas, religiones y opiniones, unidas por el respeto a la humanidad de cada uno y al derecho de cada uno a vivir en paz. Protegemos nuestras comunidades y protegemos a todos los australianos del odio y el daño", ha agregado la ministra.

Wong ha asegurado además que seguirá "trabajando con nuestros socios para contribuir al impulso internacional en favor de una solución de dos Estados, un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes".

En la víspera, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó que no se quedarían de brazos cruzados y notificó al embajador australiano en su país, Ralph King, que no permitirán la entrada del personal diplomático que sirve de enlace con la Autoridad Palestina y que revisarán "al detalle" cualquier futura petición de visados por parte de autoridades de Australia.

Saar tachó de "vergonzosas" e "inaceptables" las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo de Anthony Albanese, que la semana pasada anunció que se sumaría a otros países como Francia y Reino Unido para intentar dar en septiembre un impulso político al reconocimiento global del Estado palestino.