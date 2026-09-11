Austria apunta a "noticias alentadoras" sobre la posible liberación de una secuestrada por yihadistas en Níger en 2025

Archivo - Bandera de Austria en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Austria ha confirmado este viernes "noticias alentadoras" sobre la posible liberación de una ciudadana austriaca secuestrada en Níger en enero de 2025, unas labores que tienen lugar en medio de la "fuerte movilización" de las autoridades de Suiza para materializar la puesta en libertad de una suiza raptada en el país africano apenas unos meses más tarde.

"Hay noticias alentadoras sobre la situación de la austriaca Eva G., secuestrada en Níger en enero de 2025", ha indicado un portavoz del Ministerio de Exteriores de Austria en declaraciones concedidas a Europa Press, antes de agregar que el "complejo y altamente sensible" proceso de liberación y entrega "aún no ha concluido con éxito".

Asimismo, un portavoz de la cartera de Exteriores suiza ha señalado a Europa Press que Berna "tiene constancia de informaciones sobre la liberación de la rehén suiza secuestrada en Níger en abril de 2025", si bien ha hecho hincapié en que las labores de verificación "están en marcha".

"El Ministerio de Exteriores está fuertemente movilizado, en colaboración con otras autoridades federales, para lograr la liberación de la víctima de este secuestro", ha explicado.

Las declaraciones desde Austria y Suiza llegan después de que medios locales apuntaran que ambas mujeres, la austriaca Eva Gretzmacher y la suiza Claudia Abbt, habrían sido liberadas, si bien por ahora sigue sin haber confirmación oficial ni se conoce su paradero actual.

Gretzmacher, de 75 años, fue secuestrada el 11 de enero de 2025 en la ciudad de Agadez, mientras que Abbt, de 67 años y nacida en Líbano, fue raptada el 13 de abril de ese año en esta misma ciudad. Ambos incidentes fueron responsabilidad del grupo yihadista Estado Islámico en el Sahel, que reivindicó la autoría de estas acciones posteriormente habrían reclamado el pago de rescates.

Níger, encabezado por una junta militar desde el golpe de Estado de julio de 2023, hace frente --al igual que otros países del Sahel como Burkina Faso y Malí-- a un aumento de los ataques por parte de las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en la región, una situación que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados durante la última década.