Austria expulsa a tres diplomáticos de Rusia sospechosos de labores de "espionaje"

Archivo - La ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, durante una rueda de prensa en la capital de Ucrania, Kiev, en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Austria ha anunciado este lunes la expulsión de tres empleados de la Embajada de Rusia en la capital, Viena, por sospechas de espionaje, al tiempo que ha recalcado que las autoridades están adoptando "acciones decisivas" contra estas supuestas actividades, que considera "un problema de seguridad" para el país europeo.

"El espionaje es un problema de seguridad para Austria. En este Gobierno, hemos cambiado de rumbo y estamos adoptando acciones decisivas contra esto", ha dicho la ministra de Exteriores austriaca, Beate Meinl-Reisinger, en unas declaraciones facilitadas a Europa Press por su portavocía, que confirma igualmente las informaciones de la cadena austriaca ORF sobre la expulsión de los tres diplomáticos rusos.

Meinl-Reisinger ha recalcado que Austria ha dejado esta postura de las autoridades "de forma inequívocamente clara, también en lo relativo a la batería de antenas en la Embajada rusa". "Esta claro: es inaceptable que la inmunidad diplomática sea usada para llevar a cabo labores de espionaje", ha manifestado la jefa de la diplomacia austriaca.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "al endurecer la ley sobre espionaje en el Código Penal, el Gobierno federal está dando un nuevo paso a la hora de evitar el espionaje extranjero en Austria".

El paso de Austria ha recibido una respuesta inmediata por parte de la legación rusa en Viena, que ha criticado la "indignante decisión" de las autoridades austriacas, que afecta a "empleados de la Embajada rusa y de la misión permanente ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)".

"Consideramos este último paso hostil por parte de las autoridades austriacas como completamente injustificado, motivado políticamente y totalmente inaceptable", ha manifestado en un comunicado en redes sociales, donde ha insistido en que "al igual que en casos previos similares, ha sido adoptado sin pruebas de las supuestas violaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

De esta forma, ha adelantado que Moscú adoptará "una dura respuesta a estas acciones totalmente imprudentes por parte de Austria". "Viena tiene total responsabilidad en el mayor deterioro de las relaciones bilaterales, que ya están en su punto más bajo en la historia moderna", ha zanjado.